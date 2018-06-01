تركيا تعيد سفيرها إلى الولايات المتحدة

أفادت مصادر إعلامية تركية أن أنقرة بصدد إعادة سفيرها في الولايات المتحدة إلى واشنطن، وذلك بعد أسبوعين من استدعائه على خلفية قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس.

وذكر التقرير أن السفير سردار قليج غادر أنقرة إلى واشنطن. وكانت تركيا استدعت قليج للتشاور في 16 مايو الماضي بعد قيام إسرائيل بقتل عشرات الفلسطينيين شرقي قطاع غزة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل خلال مشاركتهم في احتجاجات على نقل السفارة الأميركية.

وتأتي إعادة السفير قبل أيام من زيارة يقوم بها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو للولايات المتحدة. ومن المقرر أن يتوجه جاويش أوغلو إلى واشنطن الاثنين المقبل في زيارة تستمر يومين. ومن المقرر أن يلتقي فيها نظيره الأميركي مايك بومبيو لبحث الحرب في سوريا.