أميركا تدرج "جبهة تحرير الشام" والمجموعات التابعة ضمن المنظمات الإرهابية

أدرجت وزارة الخارجية الأميرك ية اسم "جبهة تحرير الشام" وغيرها من الأسماء الأخرى المستعارة التابعة لها في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية وذلك بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية، والأمر التنفيذي للإدارة الأميركية رقم 13224.

جاء ذلك خلال بيان للخارجية الأميركية اليوم، لفتت خلاله إلى أن جبهة تحرير الشام هو الاسم الجديد المستعار الذي أطلقته جبهة "النصرة" الارهابية التابعة لتنظيم القاعدة، كبديل لاسمها في يناير 2017، وذلك كوسيلة لمواصلة عملها في سوريا بهدف تعزيز موقعه وتحقيق أهدافها الخاصة في إطار أهداف تنظيم "القاعدة".

وفي تصريحات لمنسق مكافحة الإرهاب بالخارجية الأميركية، السفير ناثان أ. سيلس، أشار إلى ان الولايات المتحدة لا تنخدع بمحاولة هذه الجبهة التابعة لـتنظيم " القاعدة" في إعادة تشكيل نفسها. وتعهد بالسعي نحو حرمانها من الحصول على جميع الموارد التي تسعى إليها من أجل تعزيز أنشطتها العنيفة ذلك مهما اختلفت مسمياتها عن اسم "النصره".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في أواخر 2016 أنها لن ترفع اسم المجموعات التابعة لجبهة (النصرة سابقًا) مهما كانت مسمياتهم الجديدة من قائمة المنظمات الإرهابية لأن مبادئها "مشابهة لتلك التي لدى (تنظيم) القاعدة.