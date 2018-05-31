إصابة 4 واعتقال 11 فلسطينياً في مواجهات بالخليل

باتت قوات الشرعية على بعد 20 كيلو متراً من مدينة الحديدة، حيث تمكنت من استعادة منظومة صواريخ بالستية جنوبي الحديدة، كانت بأيدي ميليشيات الحوثي تزامناً مع انهيارات الميليشيات الانقلابية على الأرض بمقتل 58 عنصراً من الميليشيا،