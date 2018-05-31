إصابة 4 واعتقال 11 فلسطينياً في مواجهات بالخليل

أُصيب اليوم أربعة شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتقل آخر خلال مواجهات في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني فلسطيني بأن مواجهات اندلعت على الشارع الرئيس القدس - الخليل بين الشبان وقوات الاحتلال اثناء اقتحامها مخيم الدهيشة أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز والصوت ما أدى الى إصابة 4 شبان بالرصاص في منطقة الأرجل وتم نقلهم لمستشفى بيت جالا لتلقي العلاج ووصفت حالتهم بالمستقرة.
وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا لم تتسن معرفة هويته.
وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر حملة دهم وتفتيش واعتقال في الخليل طالت 11 مواطنا بينهم صحفي وكاتب.