قرقاش: لنا الحق أن نفخر بجيش الإمارات

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن قواتنا المسلحة الباسلة حصيلة رؤية واعية وعمل شاق قاده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر جهد مستمر وتخطيط متواصل، وأن شجاعة أبنائنا وتضحياتهم، ضمن التحالف العربي، هو الرقم الصعب الذي لم يتوقعه الحوثي وهو يجتاح الدولة عبر انقلابه المشؤوم.

وقال معاليه في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر، "ونحن نتابع التقدم الملحمي تجاه الحديدة لنا الحق أن نفخر بجيش الإمارات، ضباطا وجنودا، مهنية وشجاعة وشرف جعلهم شريكا أساسيا في التحالف العربي الذي تقوده الرياض في دحره للإنقلاب الحوثي، أداء أبناء الإمارات مصدر فخر واعتزاز."

وأضاف: "كلمات لا بد منها لمن يعمل للنيل من إنجاز التحالف العربي، ولمن يسعى للإساءة للسعودية أولا وللإمارات ثانيا، موقعنا الظافر في المعركة الْيَوْمَ حصيلة التضحيات المشتركة ولن يسرق الإنجاز والفرحة الانتهازي والحاقد والجاحد."

وأكد معاليه أن امتحان اليمن كان ويبقى عسيرا ولكنه الابتلاء الذي لا خيار دون مواجهته، وتثبت الأيام صواب قرار الحزم وأن إرادة القيادة السعودية ومساندة القيادة الإماراتية تحرّك الجبال الشامخة.

واختتم معاليه تغريداته بالقول: "ابشروا فالنصر قريب."