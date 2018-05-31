السعودية والسودان تبحثان تطوير العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ونظيره السوداني الدرديري محمد أحمد، في العاصمة السعودية الرياض، أمس، العلاقات الثنائية بين بلديهما وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وفق ما أوردت وسائل إعلام سودانية. ووصل وزير الخارجية السوداني للرياض قادماً من مصر حيث أعلن عقب زيارته للقاهرة عن عقد قمة مرتقبة بين الرئيس السوداني المشير عمر البشير، ونظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر المقبل. وتعد زيارة الدرديري للعاصمتين القاهرة والرياض الزيارة الأولى له عقب تعيينه في منصب وزير الخارجية.