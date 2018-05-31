روسيا تطالب «القوات الأجنبية» بمغادرة جنوب سوريا

طالبت موسكو مجدداً جميع التشكيلات الأجنبية بمغادرة جنوب سوريا في أقرب وقت ممكن، في وقت أعلنت تركيا أنها اتفقت مع الولايات المتحدة على خطة لسحب مقاتلين أكراد من منبج.

وجدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مطالبته لجميع التشكيلات الأجنبية بضرورة مغادرة منطقة خفض التصعيد في جنوب غرب سوريا في أقرب وقت ممكن.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عنه القول أمس:«لدينا اتفاقات معروفة جيداً حول خفض التصعيد جنوب غربي سوريا. وقد تم التوصل إليها بين روسيا والولايات المتحدة والأردن. وكانت إسرائيل على علم بها. ويجب سحب جميع القوات غير السورية من هذه المنطقة». وأضاف لافروف: «أرى ضرورة تنفيذ ذلك في أقرب وقت ممكن. ونحن نعمل على ذلك الآن مع زملائنا الأردنيين والأميركيين».

كان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قال أول من أمس، إن «الاتصالات مع الأردن والولايات المتحدة بشأن المنطقة الجنوبية لخفض التوتر في سوريا مستمرة، وهناك اتفاق لعقد اجتماع ثلاثي بهذا الشأن».

كانت الأيام الماضية قد شهدت تصاعد نذر وقوع عملية عسكرية سورية لطرد التنظيمات المسلحة المعارضة من محافظتي درعا والقنيطرة بالجنوب السوري، وسط تهديدات أميركية وإسرائيلية للحكومة السورية وحليفتها إيران من الاقتراب من الحدود الدولية بالجنوب. ويعتبر الأردن أن الحفاظ على مناطق خفض التصعيد في سوريا، «أولوية» له، فيما يشدد على حقه بحماية حدوده الشمالية من أية تهديدات أمنية.

ويسيطر مقاتلو معارضة على مساحات من جنوب غرب سوريا في المنطقة المتاخمة لهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، بينما يسيطر الجيش السوري وفصائل مدعومة من إيران متحالفة معه على أراض قريبة.

اتفاق

في سياق آخر، أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء أمس، أن تركيا وأميركا توصلتا لاتفاق على خطة لسحب وحدات حماية الشعب الكردية من مدينة منبج في شمال سوريا. وأضافت الوكالة أنه بموجب شروط الخطة المؤلفة من ثلاث خطوات والتي ستستكمل خلال زيارة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لواشنطن يوم الرابع من يونيو، ستنسحب وحدات حماية الشعب من منبج بعد 30 يوماً من توقيع الاتفاق. وقالت الوكالة إن القوات التركية والأميركية ستبدأ عملية إشراف مشتركة في منبج بعد 45 يوماً من توقيع الاتفاق، وستشكل إدارة محلية في غضون 60 يوماً اعتباراً من الرابع من يونيو.

تنديد

نددت الولايات المتحدة، بقرار سوريا الاعتراف بإقليمين انفصاليين في جورجيا، قائلة: إنها تدعم كلياً استقلال جورجيا وجددت الدعوة لروسيا لسحب قواتها من المنطقة. وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت في بيان «الولايات المتحدة تندد بشدة بنية النظام السوري إقامة علاقات دبلوماسية مع إقليمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية اللذين تحتلهما روسيا في جورجيا».