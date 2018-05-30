مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل 11 فلسطينياً

اقتحمت مجموعة من المستوطنين صباح اليوم ساحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن 50 مستوطنا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال.

من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 11 مواطنا فلسطينيا من قرية العيسوية في مدينة القدس ومناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وقال محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في قرية العيسوية إن قوات الاحتلال ومخابراته اقتحموا القرية بالتزامن مع موعد السحور وشنوا حملة مداهمات واعتقالات لأبناء القرية.. مضيفاً أن سلطات الاحتلال تتبع سياسة العقاب الجماعي في القرية حيث الاقتحامات اليومية وتفتيش المنازل والمحلات وفرض غرامات وتوزيع مخالفات بناء إضافة إلى حملات اعتقالات شبه يومية في القرية.