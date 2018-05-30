القبض على مسؤولين مصريين يشتبه في تلقيهم رشى

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أمس، أن السلطات المصرية ألقت القبض على أربعة مسؤولين من بينهم رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية يشتبه في تلقيهم رشى من شركات كبرى لتجارة السلع الغذائية.

وبحسب الوكالة، فإن المسؤولين الثلاثة الآخرين هم مدير مكتب رئيس الشركة القابضة، ومستشار وزير التموين للإعلام والناطق الرسمي للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب.

ولم تتضح على الفور طبيعة الرشى التي قيل إنهم حصلوا عليها بالضبط، كما لم يتسن الاتصال بمسؤولين من وزارة التموين للتعليق على الموضوع.

ويرأس علاء فهمي مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهو لواء سابق. وتتعامل الشركة في عدد كبير من السلع، حيث تطرح مناقصات محلية ودولية لسلع مثل الزيوت النباتية والسكر، لكن دورها تقلص في السنوات الأخيرة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

ولم تنشر وكالة أنباء الشرق الأوسط أسماء تلك الشركات لكنها وصفتها بأنها «من كبريات شركات توريد السلع الغذائية»، وذكرت أن الرشى «تجاوزت مليوني جنيه.. مقابل إسناد أوامر توريد السلع إليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها» من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. وقالت الوكالة إن الأشخاص الذين جرى القبض عليهم سيُعرضون على النيابة العامة.