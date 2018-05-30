مفوضية الانتخابات العراقية مستعدة لإجراء فرز يدوي

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس، استعدادها للاستجابة لقرار البرلمان العراقي، بإجراء عملية عد وفرز يدوي بنسبة 10 في المئة من أصوات الناخبين. وقال رياض البدران عضو مجلس المفوضين، أمس: «ما يتعلق بقرار مجلس النواب بشأن موضوع إعادة العد والفرز بنسبة 10 في المئة من صناديق الاقتراع، نحن من حيث المبدأ إذا كان هذا يطمئن شركاء العملية الانتخابية، فإنّه بإمكان مفوضية الانتخابات الاستجابة لهذا الأمر». وأضاف: «أما ما يتعلق بإلغاء نتائج تصويت الخارج أو التصويت المشروط، فإنّ هذا الأمر لا يمكن تحقيقه، باعتبار أنّ قانون الانتخابات مثبت فيه إعطاء الحق للناخبين بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات».

وحذّرت المفوضية مما أسمته الانقلاب على النتائج، وذلك بعد يوم من دعوة البرلمان العراقي إلى إلغاء انتخابات الخارج، والتصويت المشروط للنازحين في أربع محافظات. وقال البدران، إنّ هناك خطورة لمحاولة الانقلاب على نتائج الانتخابات، مشيراً إلى أنّ من شأن ذلك أن يؤدي إلى وقوع حرب أهلية في البلاد.

ويأتي تحذير المفوضية، في أعقاب اعتماد البرلمان قراراً يدعو لاتخاذ ما يلزم لإعادة الثقة بالانتخابات. ووفق بيان للدائرة الإعلامية صوّت مجلس النواب على قرار يقضي باتخاذ الوسائل التي تضمن إعادة الثقة بالعملية الانتخابية بصورة عادلة ونزيهة، ومنها إلغاء انتخابات الخارج التي تثبت فيها عمليات التزوير، والتصويت المشروط في كافة المحافظات، عدا نينوى والحركة السكانية في صلاح الدين والأنبار، وعدم إتلاف أي أوليات، باستثناء أصوات الأقليات المشمولة بالكوتا.

فرز يدوي

وأشار البيان إلى «القيام بالعد والفرز اليدوي لما لا يقل عن 10 في المئة من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية، وفي حال ثبوت تباين بنسبة 25 في المئة من ما تمّ فرزه وعده يدوياً تتم إعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحافظات، وتزويد الكيانات السياسية فوراً بنسخة إلكترونية وصور ضوئية لأوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات عبر الأقمار الصناعية، والمرسلة إلى السيرفر الرئيسي للمفوضية على مستوى المرشح في كل محطة، وإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات التي تم استبدال «اس.دي.رام» في كركوك والمحطات التي ألغيت نتائجها بالمناطق المتنازع عليها».

محاسبة

وأكّد على إحالة كل من يثبت تورطه بالإخلال بعدالة ونزاهة العملية الانتخابية للقضاء تمهيدا لمحاسبته، وإحالة كافة الأوليات إلى الادعاء العام وهيئة النزاهة، وعلى هذه الجهات القيام بما تفرضه عليه القوانين حفاظاً على المصلحة العامة، واستمرار لجنة تقصي الحقائق بأعمالها، والإسراع بتقديم ما تصل إليه من نتائج وتقديمها إلى مجلس النواب، وتأييد ودعم اللجنة العليا المشكلة من مجلس الوزراء الخاصة بتدقيق الأدلة والوثائق ومجريات الانتخابات النيابية، وإلغاء نتائج محافظات إقليم كردستان وكركوك لما توفرت عليه من تزوير,خروق كبيرة.

إدانة تدخّل

في الأثناء، ناشد زعيم التيّار الصدري، مقتدى الصدر، كلاً من إيران والولايات المتحدة عدم التدخّل في الشأن العراقي. وقال الصدر في معرض رده على رسالة من أحد أتباعه بشأن ما يشاع بتدخل إيران إيران وأميركا في الشأن العراقي: «نأمل من إيران عدم التدخل في الشأن العراقي». وأضاف: «أميركا دولة محتلة ولا نسمح لها بالتدخّل على الإطلاق».

21

سقط ما لا يقل عن 21 شخصاً بين قتيل وجريح، أمس، جراء انفجار عبوة ناسفة في بعقوبة. وقال مصدر مسؤول، إن انفجار عبوة ناسفة داخل مدرسة بالقرب من فلكة التجنيد وسط سوق بعقوبة خلف عدداً من القتلى والجرحى.

وأضاف أن الحصيلة الأولية للتفجير تشير إلى مقتل شخصين وإصابة 19 مدنياً بينهم أطفال بجروح.

قرار

أعلنت جورجيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا، وباشرت بتنفيذ الإجراءات اللازمة لذلك.

وقالت وزارة الخارجية الجورجية، أمس، إنها اتخذت هذه الخطوة، على خلفية اعتراف دمشق باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» نقلت عن مصدر في وزارة الخارجية، أنّ سوريا اتفقت مع دولتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، على تبادل الاعتراف وإقامة علاقات دبلوماسية على مستوى سفارة.