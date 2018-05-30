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«الهلال» تدشّن إنشاء وترميم مدارس في لحج

المصدر:
  • لحج - وام
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وضعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حجر الأساس لبناء ثلاثة فصول دراسية مع ملحقاتها في مدرسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في منطقة أمجرباء بمديرية تبن في محافظة لحج إضافة إلى ترميم وتأهيل مدرسة راجح عزب في منطقة صبر، وذلك ضمن أنشطة الهيئة خلال «عام زايد».

حضر وضع حجر الأساس محافظ لحج اللواء الركن أحمد عبد الله تركي، ونائب مدير الهلال الأحمر الإماراتي المهندس طيب الشامسي ومدير أمن محافظة لحج العميد صالح السيد، وعدد من الشخصيات الاجتماعية في المحافظة.

ولقي المشروع ترحيبا رسميا وشعبيا لدى السلطة المحلية والمواطنين من أبناء لحج لما تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بذراعها الإنسانية الهلال الأحمر الإماراتي من مشروعات تنموية وإنسانية لدعم ومساندة الشعب اليمني تتويجا لعلاقات الإخاء والتعاون بين الشعبين الشقيقين.

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