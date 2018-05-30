الحوثي يستجدي «الصمود» وينهب الحديدة بـ«مزاد علني»

اتخذت ميليشيا الحوثي الإيرانية إجراءات يائسة في محاولة منها وقف انهيارها على جبهة الساحل الغربي حيث تواصل المقاومة بدعم من التحالف وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية انتصاراتها وسط فرار جماعي للميليشيات التي لجأت إلى عمليات تجنيد عاجلة، فيما بدأ بعض قادتها ببيع بضائع في ميناء الحديدة عبر المزاد العلني. وأمام هذا الانهيار الحوثي تواصل قوات التحالف دعم عملية تحرير محافظة الحديدة، حيث اعترضت منظومة الباتريوت ستة صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا صوب مدينة الخوخة ما دعا التحالف على الفور إلى تدمير منصات إطلاق الصواريخ الحوثية في محافظة إب، كما حررت قوات الجيش جبل العويد الإستراتيجي غرب تعز.



وأكدت مصادر يمنية أن جماعة الحوثي لجأت إلى سياسة الترهيب لمنع مقاتليها من الفرار من ساحات القتال، وكذا لحشد المزيد من المقاتلين، بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في الساحل الغربي. وأوضحت المصادر أن لجاناً حوثية، خرجت إلى شوارع صنعاء وعمران وحجة، لحث الشباب على الالتحاق بجبهات القتال في الحديدة. وتزامن هذا مع تهديدات حوثية بإقامة الحد على من يفرون من القتال، أو يرفضون الأوامر، في سياق سعي الجماعة لوقف الانهيار الذي تشهده قواتها في الحديدة.



ونفذت الميليشيا عمليات نهب واسع النطاق شملت البنك المركزي والمؤسسات الحكومية ومخازن وممتلكات رجال الأعمال التي كانت تحتجزها في ميناء الحديدة. وقالت مصادر محلية إن الميليشيا اقتحمت عددا من المقرات الحكومية في مدينة الحديدة، وقامت بنهب كافة الوثائق والمستندات والأثاث والمولدات ونقلتها إلى صعدة وصنعاء.



نقل دبابات

في السياق، أقدمت ميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، على نقل 18 دبابة من طراز «تي 82» روسية الصنع من مخابئ في العاصمة صنعاء إلى محافظة صعدة. وقالت مصادر متطابقة إن 18 ناقلة دبابات تابعة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية شوهدت تخرج من مخابئ سرية في جبل نقم ومعسكر الحفا وتتوجه شمالاً نحو محافظة صعدة.

واعترف الحوثي بحدوث «اختراق في جبهة الحديدة»، كاشفا عن حالة من الارتباك والهلع في صفوف مسلحيه، أمام التقدم العسكري للتحالف والمقاومة، مشيراً إلى أن ذلك كان سببا في الخسائر التي مني بها.



مزاد علني

في السياق، اتخذت الميليشيا الانقلابية خطوةً جديدة في ميناء الحديدة بعد اقتراب قوات الجيش الوطني والتحالف العربي من الميناء خلال الساعات الماضية. وفي وثيقة مسربة نشرتها «شبكة صوت الحرية»، بدأت الميليشيا بيع السيارات والبضائع المتواجدة على رصيف ميناء الحديدة عبر المزاد العلني منذ فجر أمس.



يشار إلى أن الميليشيا تصادر هذه البضائع والمركبات التي تعود لتجار لم يستطيعوا إخراجها من الميناء فيما تعمل هي على نهبها وبيعها بالمزاد العلني.



تدمير منصات

في الأثناء، اعترضت منظومة الباتريوت التابعة للقوات المشتركة صواريخ بالستية أطلقتها الميليشيا في الساحل الغربي. وقالت مصادر عسكرية إن منظومة الباتريوت اعترضت ستة صواريخ بالستية أطلقتها الميليشيات الحوثية صوب مدينة الخوخة الساحلية التابعة لمحافظة الحديدة.



واستهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية منصات لإطلاق صواريخ تابعة للميليشيا في مديرية المخادر بمحافظة إب. وأوضحت مصادر محلية أن مقاتلات التحالف أغارت على مواقع منصات للصواريخ في منطقة «شنين» بمديرية المخادر، ما أدى إلى تدميرها. وأفاد شهود عيان بانطلاق صاروخين من المديرية فجراً باتجاه الساحل الغربي، وذلك قبل أن تحلق طائرات التحالف فوق المنطقة وتقصفها، وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من المواقع المستهدفة.



تحرير جبل

وتمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير جبل العويد الإستراتيجي المطل على مفرق العيار ووادي الجسر وقرية حراز غرب تعز. وأوضح الناطق باسم الجيش الوطني بتعز العقيد عبد الباسط البحر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجبل يطل على منطقة الاخلود وموقع الحصن التي أصبحت تحت السيطرة النارية للجيش الوطني وأن ميليشيا الحوثي الانقلابية تكبدت خسائر كبيرة وسط حالة من الانهيار والتقهقر.



من جهة أخرى، لقي المدعو مطهر المتوكل مسؤول ميليشيا الحوثي في الأمن القومي والمختص في الاختطافات والتعذيب، مصرعه على أيدي القوات المشتركة في المواجهات التي شهدتها مديرية الدريهمي. ووفق مصادر عسكرية فإن الميليشيا الحوثية تتكبد بشكل يومي خسائر فادحة في العدد والعديد، وأن القوات المشتركة تواصل تقدمها وفق الخطة المرسومة له.