مساعدات غذائية سعودية في عدة محافظات يمنية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وجبة إفطار صائم في مديريتي الغيل والحزم بمحافظة الجوف، تستهدف 150 من أسر الجرحى والشهداء و650 نازحًا و310 مرضى في مستشفيات المديريتين و30 من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما وزّع المركز سلالاً غذائية بمركز الحضرمي في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، يستفيد منها 600 فرد، وهي من إجمالي المخصص للمحافظة البالغ 22273 سلة غذائية.

وفي محافظة البيضاء، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 400 وجبة إفطار صائم، تستهدف 400 نازح في مديرية البيضاء.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة التي بلغت حتى الآن 260 مشروعًا.

وتوالى وصول طائرات الجسر الإغاثي الجوي المقدم من مركز الملك سلمان إلى منكوبي جزيرة سُقطرى اليمنية وذلك لمساعدة المنكوبين فيها بشكل عاجل إثر إعصار «مكونو» الذي ضرب الجزيرة وخلف أضرارًا مادية جسيمة. ووصلت امس الطائرة الإغاثية السادسة التي تحمل على متنها مساعداتٍ إغاثية تشمل مواد غذائية وأدوية وأغطية وملبوسات لتقديمها للمتضررين.