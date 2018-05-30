مصر تسلم إيطاليا نُسخاً من تسجيل كاميرات مقتل ريجيني

وافق النائب العام المصري أحمد نبيل صادق على منح النيابة الإيطالية نسخةً من التسجيلات النهائية المسترجعة، وبعض أوراق التحقيق الجديدة، ضمن تحقيقات النيابة العامة المصرية في خطف وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني. ووصف النائب العام لروما جوزيى بنياتوني، في اتصال هاتفي، بالنائب العام المصري، جهود النيابة العامة المصرية في التحقيقات حول خطف وقتل ريجيني بالعظيمة على مدى عام كامل، مثمناً التعاون القضائي والتنسيق، بعد حضور فنيين إيطاليين لاسترجاع تسجيلات كاميرات مترو الأنفاق، وذلك خلال الأسبوعين الماضيين، بمساعدة شركة متخصصة أجنبية. وأكد النائب العام المصري ونائب عام روما استمرار التعاون القضائي بين البلدين للتوصل إلى حقيقة الجريمة، ومعرفة مرتكبيها وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.