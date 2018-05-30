الحكومة الأردنية تتمسك بضريبة الدخل.. والنقابات تعلن الإضراب

اتسعت رقعة الرافضين لمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي أقرته الحكومة الأردنية مؤخراً، لاعتباره سيقضي تماماً على الطبقة الوسطى، وسيزيد من معاناة الطبقة الأقل حظاً.

وفشل اجتماع حكومي مع مجلس النقابات لمناقشة المشروع ليعلن الأخير تمسكه بالإضراب الشامل اليوم (الأربعاء)، وذلك لرفض رئيس الوزراء هاني الملقي سحب مشروع القانون.

ودعت غرفة صناعة عمان منتسبيها إلى التوقف جزئياً عن العمل الثلاثاء من الساعة 10 صباحاً وحتى 12 ظهراً، وذلك احتجاجاً على مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات، دون التشاور مع ممثلي فعاليات القطاع الخاص. كما طالبت جمعية حماية المستهلك بعدم إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل بالصيغة التي طرح وفقها.

بدوره، قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة إن قانون الضريبة الجديد يشكل صدمة حقيقية لكافة شرائح المجتمع الأردني في ظل أوضاع معيشية صعبة يعيشها المواطن الأردني. وأعلنت عدة نقابات ومؤسسات عزمها على تنفيذ الإضراب عن العمل اليوم الأربعاء رفضاً لمشروع القانون.