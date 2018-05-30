استشهاد جنديين مصريين ومقتل 8 متطرّفين في سيناء

استشهد جنديان مصريان، فيما قُتل ثمانية متطرّفين في الحملة التي يقوم بها الجيش المصري في وسط وشمال سيناء، وفق بيان نشرته القوات المسلحة المصرية، أمس. وأكّد البيان، الذي نشر على الصفحة الرسمية للناطق العسكري على «فيسبوك»، أنّ العمليات خلال الأيام الماضية أسفرت عن القضاء على ثمانية متطرّفين خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات أثناء عمليات التمشيط والمداهمة، وضبط عدد من الأسلحة والذخائر بوسط وشمال سيناء.

وأضاف البيان أنّه نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات استشهد جنديان وأصيب ضابط وثلاثة مجندين أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية. وأكّد البيان أنّه تم إلقاء القبض على 64 فرداً من المطلوبين جنائياً والمشتبه فيهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشارت القوات المسلحة، في بيانها، إلى أنه تم تدمير 80 وكراً إرهابياً عثر بداخلها على عدد من العبوات الناسفة والذخائر ومواد الإعاشة وبعض الكتب التي تدعو إلى الفكر المتطرّف. ولفت البيان إلى أن عمليات التمشيط والمداهمة أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والملابس العسكرية، وأجهزة اتصال لاسلكية وجهاز لاب توب وكاميرا تصوير وجراكن تحتوي على مواد متفجرة بوسط وشمال سيناء.

ونوه بأن العمليات أسفرت أيضاً عن ضبط وتدمير 20 سيارة و79 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، واكتشاف وتفكيك وتفجير 15 عبوة ناسفة تمت زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف قوات الجيش بمناطق العمليات. وفي إطار جهود قوات حرس الحدود على كل الاتجاهات الاستراتيجية وعلى الاتجاه الاستراتيجي الغربي، تم اكتشاف مخزن تحت الأرض مغطى بالرمال جنوب مطروح عثر بداخله على 544 مسدساً 9 مم و3 بنادق آلية وقناصة و3 بنادق خرطوش وكميات من الذخائر.