مساعٍ لاستئناف المشاريع اليابانية

بحث سفير اليمن لدى طوكيو سمير محمد خميس مع المدير الإقليمي لمكتب وكالة التنمية اليابانية الجايكا اومورا يوشوفيمي والمدير المسؤول عن شؤون اليمن في الوكالة تاكيشيتا ماساكاتا إمكانية استئناف تنفيذ بعض مشاريعها المتوقفة في اليمن بسبب الحرب الدائرة، وإمكانية إعادة فتح مكتبها في العاصمة المؤقتة عدن وتطوير برامج التدريب التي تقدمها الوكالة لليمن.