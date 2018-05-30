مساعٍ لاستئناف المشاريع اليابانية

بحث سفير اليمن لدى طوكيو سمير محمد خميس مع المدير الإقليمي لمكتب وكالة التنمية اليابانية الجايكا اومورا يوشوفيمي والمدير المسؤول عن شؤون اليمن في الوكالة تاكيشيتا ماساكاتا إمكانية استئناف تنفيذ بعض مشاريعها المتوقفة في اليمن بسبب الحرب الدائرة، وإمكانية إعادة فتح مكتبها في العاصمة المؤقتة عدن وتطوير برامج التدريب التي تقدمها الوكالة لليمن.
نصائح للتغذية السليمة في رمضان تتابعونها غداً في "نصيحة لايف"
يزخر الصيام بالعديد من الفوائد لجسم الإنسان فأثناء الصوم في شهر رمضان المبارك تحدث في الجسم عمليات كثيرة تعزز من صحة