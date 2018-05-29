الجيش المصري يعلن مقتل 8 تكفيريين

أعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم القضاء على 8 مسلحين " تكفيريين" والقبض على 64 شخصاً من المطلوبين جنائياً والمشتبه بهم وذلك في إطار العملية الشاملة "سيناء 2018".

وأشارت القوات المسلحة المصرية في بيان لها إلى أنه تم تدمير 80 وكراً إرهابياً عثر بداخلهم على عدد من العبوات الناسفة والذخائر ومواد الإعاشة وبعض الكتب التى تدعو إلى الفكر التكفيري.

ولفت البيان إلى أن عمليات التمشيط والمداهمة أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر والملابس العسكرية وأجهزه اتصال لاسلكية وجهاز لاب توب وكاميرا تصوير وجراكن تحتوي على مواد متفجرة بوسط وشمال سيناء.

ونوه إلى أن العمليات أسفرت أيضاً عن ضبط وتدمير 20 سيارة و79 دراجة نارية بدون لوحات معدنية واكتشاف وتفكيك وتفجير 15 عبوة ناسفة تم زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف قوات الجيش بمناطق العمليات.

وفي إطار جهود قوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وعلى الاتجاه الاستراتيجى الغربى تم اكتشاف مخزن تحت الأرض مغطى بالرمال جنوب مطروح عثر بداخله على 544 مسدس 9 مم و3 بنادق آلية وقناصة و3 بنادق خرطوش وكميات من الذخائر.

