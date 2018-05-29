غارات للاحتلال الإسرائيلي على غزة

شن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات جوية على مناطق متفرقة في مدينة غزة صباح اليوم.

وقال شهود عيان إن الطائرات الإسرائيلية أطلقت أكثر من 10 صواريخ صوب مواقع للمقاومة في حيي الزيتون والشجاعية في غزة.

وذكرت الإذاعة العبرية أن القبة الحديدية اعترضت عدداً من القذائف أطلقت تجاه بلدات إسرائيلية.. مشيرة إلى أنه تم وقف جميع سفريات الطلاب إلى المدارس مؤقتاً وطلب من جميع سكان المستوطنات الدخول إلى الملاجئ.

ونقلت القناة 14 العبرية عن جيش الاحتلال الإسرائيلي زعمه أن سرايا القدس - الجناح العسكري للجهاد الإسلامي - أطلقت صباح اليوم سبعة صواريخ رداً على استشهاد ثلاثة من عناصرها أول أمس جنوب قطاع غزة إثر قصف الاحتلال لموقعهم شرق رفح.