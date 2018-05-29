بطولات ملحمية للشرعية والتحالف تبث الهلع وسط قيادات الحوثي

لا تزال المقاومة اليمنية، بدعم من التحالف وإسناد قوي من القوات الإماراتية، تسطّر بطولات ملحمية عبر سلسلة انتصاراتها الميدانية المتسارعة، إذ حققت خلال الساعات الأخيرة تقدماً كبيراً، وباتت على مشارف مركز الحديدة بعد أن سيطرت نارياً على مطار المحافظة الدولي، وبلغت قواتها أبواب المدينة ومينائها الاستراتيجي.

يأتي هذا في وقت فرّت فيه معظم قيادات ميليشيا الحوثي من الحديدة باتجاه حجة وصنعاء وسط حالة من الهلع، فيما سارعت عناصر الميليشيا إلى نهب المقرات الحكومية ونقل وثائق خاصة بها نحو صنعاء.

إلى ذلك أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على «توتير» أن الإساءات التي تطال الإمارات وقيادتها ما هي إلا تصرفات السفيه العاجز، مؤكداً أن الإمارات تحملت مسؤولياتها نحو أمن المنطقة العربية بصدق وشرف، وأنها على عهدها باستكمال المهمة في اليمن ضمن التحالف العربي من أجل عودة الاستقرار.