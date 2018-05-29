قرقاش: الإمارات تحملت مسؤولياتها في أمن المنطقة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الإمارات تحملت مسؤولياتها في أمن المنطقة العربية بصدق وشرف، مشيراً إلى أن الإمارات على عهدها باستكمال المهمة في اليمن ضمن التحالف العربي من أجل عودة الاستقرار، مشدداً على أن الإساءات التي تطال الإمارات وقيادتها ما هي إلا تصرفات السفيه العاجز.

وقال معاليه في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن «عهد الإمارات ضمن التحالف العربي أن نكمل المهمة في اليمن بعودة الدولة والاستقرار، وفِي الميادين يثبت أبناؤنا كل يوم أنهم الصديق والحليف الصدوق والقادر، وأن الإساءات التي تطال الإمارات وقيادتها ماهي إلا تصرفات السفيه العاجز».

دور صادق

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش في تغريداته: «سيكتب التاريخ وبحروف من ذهب أن الإمارات تحملت مسؤولياتها في أمن المنطقة بصدق وشرف، وكانت عند عهدها قولاً وفعلاً، وتحملت ما تحملته من سهام العاجز والفاجر، وطني الإمارات يعوّل عليه، صادق مع نفسه وصادق مع أشقائه».

وختم معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية تغريداته بالقول: «وفي الاختبارات الصعبة والتحديات الكبيرة يبرز دور الإمارات كونها سنداً للأشقاء، صادقاً وقادراً، والإمارات مكوّن من شراكة تسعى لحفظ المنطقة وأمنها، شراكة لا تتحمل الارتباك والرشى والارتزاق، بل تقوم على الثقة والمصداقية والعزم، الإمارات يعوّل عليها».