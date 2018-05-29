تدشين بطولة كروية رمضانية في تعز برعاية إماراتية

تحت شعار «عام زايد» وبدعم من الهلال الأحمر الإماراتي دشن مكتب الشباب والرياضة أخيراً على استاد الشهداء في مدينة تعز البطولة الكروية الرمضانية لأندية الدرجة الأولى والثانية، وسط حضور رسمي وجماهيري كبير، حيث يعد هذا الدوري الأول منذ انقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن وتوقف الرياضة بشكل عام في المدينة جراء الحرب.

وتم تدشين دورة الألعاب الرياضية الرمضانية المختلفة منها ألعاب «الكاراتيه» و«الجودو» بالإضافة إلى كرة القدم، وفي تصريح خاص لـ«البيان» من منسق الهلال الأحمر الإماراتي في تعز إيهاب الدهبلي قال إن دعم ورعاية هذه الأنشطة يأتي ضمن توجه الهلال الأحمر الإماراتي في «عام زايد» لدعم الشباب وتوفير البدائل الرياضية للجماهير في سبيل استعادة الحياة المدنية والاجتماعية التي طغت عليها الحرب.

كما أقيم في التدشين مباراة افتتاحية بين ديربي مدينة تعز وقطبيها الرياضي فريقي نادي أهلي تعز ونادي الصقر وهما من أعرق الأندية في المدينة وهذا اللقاء الأول الذي جمع بينهما منذ اندلاع الحرب وتوقف جميع الأندية المختلفة، كذلك تم عمل عروض قتالية قام بها منتخب مدينة تعز للفنون القتالية.

يشار إلى أن العام الجاري حافل في تعز مع تكثيف الهلال الأحمر الإماراتي في «عام زايد» لمشاريعه التنموية والاجتماعية والخيرية داخل المدينة والتي تمثلت بدعم النازحين وإغاثتهم وترميم المنشآت التعليمية المدمرة، ومشاريع إفطار الصائم في مناطق مختلفة من المدينة.