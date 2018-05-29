مخططات استيطانية سرية للبناء دون مناقصات

تعمل الحكومة الإسرائيلية، في تحركات سرية تم كشف النقاب عنها للمرة الأولى، على تقنين أوضاع الكتل الاستيطانية غير القانونية بالضفة الغربية المحتلة، وذلك عبر مخطط يتيح للمستوطنين دفع ثمن الأرض التي أقيمت عليها المستوطنات، بالمقابل يحصلون على وضع يعتبرون فيه «مستأجرين للمدى الطويل».

وفي وقت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد فلسطينيين في قطاع غزة، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية.

والجديد في هذا المخطط الاستيطاني، وفقاً لمصادر فلسطينية، هو البناء من دون نشر مناقصات في هذه المستوطنات الواقعة خارج الكتل الاستيطانية. وحجة دولة الاحتلال بعدم نشر مناقصات هي منع الانتقادات الدولية للتوسع الاستيطاني. وأوضحت المصادر أن وزير السياحة الإسرائيلي، يريف لفين، ووزيرة القضاء أييليت شاكيد، بمساعدة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، يعملون على الدفع نحو المصادقة على خطة سرية أعدت للوصول إلى أقرب صيغة تتيح للمستوطنين «التملك» في البؤر الاستيطانية غير القانونية بالضفة الغربية المحتلة.

دفع المال

وينص المخطط على إتاحة الإمكانية للمستوطنين في البؤر غير القانونية لدفع المال مقابل الحصول على وضعية يُعّرف من خلالها المستوطن أنه «مستأجر للمدى الطويل» للأرض الفلسطينية.

وأوضحت المصادر أن الخطوة «الحساسة»، التي يعمل الوزراء للدفع بها على نحو سري غير معلن وبعيدًا عن وسائل الإعلام، نظرًا للأبعاد القانونية المركبة في كل ما يتعلق بتسوية أوضاع المستوطنات وتناقضها مع القوانين التي تحكم من خلالها المحكمة الإسرائيلية العليا، أن المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، انتقد المخطط بشدة، غير أنه لم يرفضه، ما أعطى نتانياهو الضوء الأخضر للدفع نحو المصادقة عليه.

في غضون ذلك، استشهد فلسطيني وأصيب آخر بجروح، أمس، في قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف شمال قطاع غزة. وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن شابا يبلغ (25 عاما) استشهد وأصيب أخر بجروح في استهداف إسرائيلي شمال القطاع. كما استشهد ناصر عارف عبد الرؤوف العريني (28 عاماً) بعد أن أصيب قبل أسبوع برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق جباليا شمال القطاع.

وبذلك، يرتفع الى 120 عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا بنيران الاحتلال منذ بدء مسيرات العودة.

اعتقالات

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال، أمس، 28 فلسطينياً من الضفة، غالبيتهم من مخيم الأمعري في محافظة رام الله والبيرة. وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت 15 مواطناً من مخيم الأمعري في محافظة رام الله والبيرة، فيما جرى اعتقال أسيرين محررين من محافظة بيت لحم. واعتقل 10 فلسطينيين من عدة أنحاء في القدس بينهم فتاة وهي: خولة صبيح التي اعتقلت بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليها.

تصوير منازل

اقتحمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، تحرسها قوة عسكرية، أمس بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وشرعت بتصوير عدد من منشآت ومنازل المواطنين.

علماً أن تصوير المنازل يعتبر خطوة متقدمة تمهيداً لهدمها بحجة البناء دون ترخيص.