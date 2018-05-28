إصابات واعتقالات في مواجهات مع الاحتلال في رام الله

قالت مصادر فلسطينية إن أربعة مواطنين على الأقل أصيبوا بالرصاص واعتقل خمسة آخرون في اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الأمعري في رام الله في الضفة الغربية.

وبحسب المصادر فإن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري في رام الله صباح اليوم على خلفية مقتل جندي إسرائيلي من القوات الخاصة يوم السبت في المخيم.. مشيرة إلى أن أكثر من ألف جندي و50 آلية عسكرية دخلت المخيم.. لافتة إلى أن مواجهات عنيفة دارت بين شباب المخيم وقوات الاحتلال ما أدى إلى سقوط عدة إصابات بالرصاص الحي وناشد أهالي المخيم بسرعة توجه سيارات الإسعاف.

وذكرت مصادر محلية إنه تم اعتقال شاباً بعد حصار منزله.