الإمارات تستقبل 17 متضرراً من الإعصار في سقطرى للعلاج

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، نقلت المؤسسة أمس 17 مصاباً ممن تأثروا بإعصار «مكونو» الذي ضرب جزيرة سقطرى اليمنية مع مرافقيهم لتلقي العلاج والرعاية الصحية في مستشفيات الدولة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم دولة الامارات المتواصل وجهودها الإنسانية لدعم الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم والوقوف إلى جانبهم في الظروف الصعبة التي تمر بها بلادهم.

وثمن المصابون اليمنيون، عقب وصولهم أمس إلى الدولة مع عدد من مرافقيهم لتلقي العلاج اللازم، هذا الموقف الإنساني النبيل من دولة الإمارات الذي يأتي انعكاساً لما قدمته الدولة من دعم سخي ومساندة للمواطنين اليمنيين في هذه الظروف العصيبة التي يمرون بها.. موجهين أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو رئيس الدولة الذي تعكس توجيهات سموه الكريمة اهتمام الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بالشعب اليمني.

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