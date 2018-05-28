خادم الحرمين الشريفين يستقبل أمين عام مجلس التعاون الخليجي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس، في مكتبه بقصر السلام بجدة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف بن راشد الزياني.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن خادم الحرمين الشريفين استعرض خلال استقبال الزياني عدداً من الموضوعات على الساحة الخليجية، فيما قدم الأخير التهنئة للعاهل السعودي بمناسبة شهر رمضان.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد قال مؤخراً إن دول مجلس التعاون الخليجي تريد شرق أوسط خالياً من أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية. وأضاف أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني صنع فرصة لإيران لتغيير مسارها، وعلى إيران احترام ميثاق الأمم المتحدة، والكفّ عن تزويد الحوثيين والإرهابيين بصواريخ تهدد المنطقة.