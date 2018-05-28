بشائر التحرير تطرق أبواب مدينة الحديدة

لاحت بشائر النصر على مداخل مدينة الحديدة بعد أن أصبحت قوات المقاومة اليمنية على بعد كيلومترات منها وسيطرتها على معظم مديرية الدريهمي.

وقال الناطق باسم المقاومة الوطنية اليمنية العقيد صادق دويد إن القوات المشتركة، بإسناد من القوات الإماراتية، أصبحت على بعد 18 كيلومتراً فقط من مدينة الحديدة، وفرّت ميليشيا الحوثي من المنطقة وسط انهيارها السريع.

وأقرّ زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي بالهزائم المتلاحقة التي منيت بها ميليشياته في الساحل الغربي. واعترف في خطاب متلفز بحدوث «اختراق في جبهة الحديدة»، كاشفاً عن حالة من الارتباك والهلع في صفوف مسلحيه، مشيراً إلى أن ذلك كان سبباً في الخسائر التي مني بها. وقال في الوقت ذاته إن ميليشياته ستحتمي بالجبال.

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