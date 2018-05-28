هيئة الهلال الأحمر تكثّف برامجها الرمضانية في اليمن

كثفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة حضرموت برامجها الرمضانية وواصلت تقديم وجبات الإفطار والسحور الجاهزة لآلاف الصائمين في عدد من أحياء المحافظة ساحلا وواديا. وشهد البرنامج خلال العشرة الأولى من شهر رمضان توسعاً وزيادة في عدد الوجبات لتلبية احتياجات الصائمين المتزايدة وتمت إضافة مواقع توزيع جديدة للوجبات الجاهزة وانتشرت فرق التوزيع في مختلف الأحياء، حيث وزعت ألفي وجبة إفطار وسحور جاهزة على بعض المساجد الموجودة في الأحياء الفقيرة وعلى مداخل ومخارج المدن الرئيسية، وذلك في لفتة إنسانية وتزامنا مع مشاريع رمضان خلال «عام زايد».

روح التكافل

وأكد أحمد النيادي رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت أن مشروع توزيع وجبات الإفطار يأتي تجسيدا لروح التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع ورعاية الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة.. لافتا إلى الجهود التي يبذلها الفريق للوصول إلى الشرائح المستهدفة وتنظيم عملية التوزيع بحيث تشمل أكبر شريحة وأكثرها استحقاقاً.

وبين أن برنامج «إفطار الصائم» سيستمر طوال شهر رمضان المبارك ليستفيد منه أكثر من 20 ألف شخص من خلال توزيع وجبات إفطار جاهزة في المستشفيات والأحياء والشوارع والنقاط التي تقع على مداخل ومخارج مديريات حضرموت، إضافة إلى توزيع وجبات إفطار على الأسر الفقيرة ومن ذوي الدخل المحدود.

مشروعات

إلى ذلك أقام الهلال الأحمر إفطارا في مسجد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في محافظة عدن، وذلك ضمن مشروع «إفطار الصائم» الذي ينفذه «الهلال» بمناسبة شهر رمضان المبارك. وقدم الفريق التطوعي للهلال الأحمر وجبات الإفطار للمئات في مسجد الشيخ زايد من المواطنين من حي عبد العزيز في الشيخ عثمان وسط أجواء روحانية حضرها جمع كبير من المصلين ولحظات تجسد عظمة وفضائل الشهر الكريم وطقوس المدينة فيه.

440

نظم فريق هيئة الهلال الأحمر في لحج إفطارا جماعيا للأيتام بساحة جمعية أيادي الخير التنموية بمدينة الحوطة المحروسة التابعة لمحافظة لحج اليمنية وذلك في إطار مشروع إفطار الصائم الذي تنفذه " الهيئة " خلال شهر رمضان المبارك حضر الإفطار 440 من الأمهات والأيتام من مختلف مناطق المديرية.

أضرار

قال مدير عام مؤسسة الاتصالات بمحافظة المهرة المهندس محمد باكريت إن شبكة اتصالات مديرية حوف تضررت بشكل كبير جراء إعصار «مكونو». وأوضح باكريت لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الإعصار تسبب في تعطل الشبكات الأرضية وشبكة الاتصالات اللاسلكية، وأن المؤسسة شكلت فريقاً فنياً لتقييم الأضرار الناتجة عن الإعصار بهدف إصلاحها بشكل عاجل. المهرة - سبأنت

52

أشاد سفير اليمن لدى سلطنة عمان د. خالد بن شطيف بجهود السلطات العُمانية في ضبط عملية تهريب لآثار يمنية في منفذ عمان الحدودي مع اليمن. جاء ذلك خلال لقائه اليوم وكيل وزارة التراث والثقافة بسلطنة عمان سالم المحروقي الذي أطلع السفير على عملية ضبط القطع الأثرية المهربة والبالغ عددها ٥٢ قطعة. وأكدا خلال اللقاء تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة التهريب والاتجار غير المشروع بالآثار والممتلكات التراثية. مسقط ـ وكالات