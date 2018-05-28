3 شهداء وجريح في قصف للاحتلال على غزة

استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس في قطاع غزة، فيما أصدرت قوات الاحتلال قراراً يقضي بهدم جماعي لـ20 منزلاً فلسطينياً في الضفة الغربية.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد فلسطيني ثالث متأثراً بإصابته في قصف مدفعي إسرائيلي جنوبي القطاع. وكانت مصادر أعلنت، في وقت سابق، استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة ثالث بجروح حرجة جراء قصف مدفعي لجيش الاحتلال قبل أن يتم الإعلان عن استشهاده لاحقاً. والشهداء الثلاثة في العشرينيات من أعمارهم.

وقال شهود إن الجيش الإسرائيلي أطلق قذيفتي مدفعية على «نقطة رصد» لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي. وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال قصفت نقطة عسكرية قرب «مكب النفايات» شرقي بلدة الفخاري جنوب شرقي محافظة خان يونس بقذيفتين بعد انفجار عدة عبوات ناسفة قرب السياج الفاصل.

وأدى المُشيّعون صلاة الجنازة على جثمان الشاب عبدالحليم عبدالكريم الناقة (28 عاماً) في مدينة خان يونس، بينما أدوا صلاة الجنازة على جثمان الشاب حسين سمير العمور(25 عاماً) بمدينة رفح جنوبي القطاع، فيما أطلقت الزوارق الحربية نيران رشاشاتها صوب مراكب الصيادين شمال غربي القطاع وأجبرتهم على العودة للشاطئ.

عدوان جوي

كما شن الطيران الإسرائيلي فجر أمس سلسلة غارات على موقعين وسط غزة وغرب مدينة رفح جنوب القطاع. وأفاد شهود عيان فلسطينيون بأن الغارات استهدفت موقعين وسط وجنوب القطاع وأحدثت أضراراً جسيمة في الموقعين المستهدفين من دون الإبلاغ عن إصابات.

قال مسؤولو صحة إن قذيفة دبابة إسرائيلية قتلت عضوين في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وأصابت ثالثاً في قطاع غزة اليوم الأحد بعد أسابيع من مقتل عشرات المحتجين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود القطاع مع إسرائيل.

واتهم الناطق باسم الجهاد داود شهاب إسرائيل بشن «تصعيد خطير» على غزة، مؤكداً أن الرد على هذا التصعيد «حق فلسطيني».

وكان الطيران الحربي للاحتلال قصف موقعين غرب مدينتي رفح وخان يونس، بستة صواريخ، فجر أمس، وألحق دماراً بهما، من دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين. وزعم جيش الاحتلال أن القصف جاء رداً على اختراق مجموعة من الشبان للسياج الحدودي شرق مخيم المغازي وسط القطاع، وإشعالهم النيران في نقاط لجيش الاحتلال. وذكر الجيش أن الغارات استهدفت موقعي تدريب يتبعان لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في جنوب القطاع ما خلف أضراراً مادية.

اعتقالات

وفي الضفة الغربية المحتلة داهمت قوات الاحتلال منطقة صافا شمال بيت أمر واقتحم جنود الاحتلال عدة منازل وقاموا بتفتيشها وخلال ذلك تم اعتقال أسير سابق. وأفاد الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عياد عوض بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير السابق محمد كساب علي أبودية (20 عاماً)، كما سلم جنود الاحتلال والد الأسير المحرر مالك بسام محمود الطيط (19 عاماً) بلاغاً لمراجعة مخابرات الاحتلال في معسكر عصيون شمال بيت أمر.

وأضاف عوض أن قوات الاحتلال اقتحمت بعد صلاة الفجر وسط بيت أمر، حيث اندلعت مواجهات بين جنود الاحتلال والشبان أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز ما أدى إلى حدوث حالات اختناق في صفوف الفلسطينيين، خاصة المصلين الخارجين من مسجد بيت أمر الكبير تم علاجهم ميدانياً.

واعتقلت قوات الاحتلال 6 فلسطينيين في القدس. وقال نادي الأسير الفلسطيني إن المعتقلين هم: مأمون الرازم، وعمرو أبوعرفة، وعامر البزلميط، ومحمد الطويل، وسامي أبوالحلاوة، وأكرم الشرفا.

20 منزلاً

وأصدرت قوات الاحتلال قراراً يقضي بهدم 20 منزلاً في قرية العقبة شرق طوباس، بعد 60 يوماً إن بقيت غير مأهولة بالسكان، بحجة عدم الترخيص. وقال رئيس مجلس قروي العقبة سامي صادق إن الاحتلال قرر هدم المنازل التي أقيمت خلال 6 أشهر مضت ولم يسكنها أهاليها بعد، موضحاً أن المهلة التي أقرتها ما تسمى «الإدارة المدنية الإسرائيلية» هي 60 يوماً.