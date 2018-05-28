هجوم لـ«داعش» يسفر عن مقتل جنود روس في دير الزور

أقرّت موسكو، أمس، بمقتل 4 عسكريين روس وإصابة 5 آخرين بهجوم في دير الزور، كما قتل العشرات من قوات النظام السوري والموالين له، بينهم 9 مقاتلين روس في هجوم شنه تنظيم داعش قبل أيام على نقطة تجمع لهم غرب مدينة الميادين السورية، في وقت أنشأت القوات الأمنية العراقية تحصينات عسكرية غير مسبوقة على الشريط الحدودي العراقي - السوري.



وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية الحكومية: «هاجمت عدة مجموعات مسلحة إرهابية مجموعة مدفعية للقوات السورية في دير الزور، وقتل على الفور اثنان من المستشارين الروس، الذين كانوا يسيطرون على المجموعة، بينما أصيب 5 آخرون ونقلوا مباشرة إلى المستشفى العسكري الروسي».



وأضاف البيان أن «الأطباء حاولوا بكل استطاعتهم إنقاذ حياة اثنين من الجنود المصابين، لكن جميع محاولاتهم باءت بالفشل»، لافتاً إلى أن «القوات السورية بالمشاركة مع المستشارين والجنود الروس تمكنوا من قتل 43 إرهابياً خلال المعركة التي استمرت نحو ساعة، وتمكنت أيضاً من تدمير 6 عربات مثبتة عليها أسلحة ثقيلة».



تحصينات عسكرية

في غضون ذلك، كشف مصدر في قيادة حرس حدود المنطقة الثانية في محافظة الأنبار، أمس، عن قيام القوات الأمنية بإنشاء تحصينات عسكرية غير مسبوقة على الشريط الحدودي العراقي - السوري.

وقال المصدر، في تصريح صحافي، إن القوات الأمنية والقوات الساندة لها تقوم بإنشاء تحصينات عسكرية وحواجز أمنية غير مسبوقة على طول الشريط الحدودي العراقي السوري، لمنع حالات التسلل لداعش، فضلاً عن القضاء على عمليات التهريب، بالتزامن مع قيام الجيش السوري باقتحام مناطق وجود عناصر داعش القريبة من قضاء القائم الحدودي غربي الأنبار.



وأضاف المصدر أن الهدف من وراء إنشاء هذه التحصينات الأمنية هو الحيلولة دون دخول الفارين من المعارك داخل الأراضي السورية باتجاه المناطق الغربية، مبيناً أن التحصينات بدأت من قضاء الرطبة وصولاً إلى الجزيرة الغربية بين الأنبار والموصل غربي المحافظة.