طائرة الإغاثة السعودية الأولى تصل إلى الأرخبيل محملة بالمساعدات

وصلت أمس، أولى طائرات الجسر الإغاثي الجوي السعودي المقدم من المملكة، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لمساعدة أهالي سقطرى وتحمل على متنها مساعدات إغاثية عاجلة.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله بن عبد العزيز الربيعة، أنه إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بتلمس حاجات الأشقاء في اليمن جراء الإعصار «مكونو»، فقد سيّر المركز أولى طائرات الجسر الجوي تحمل على متنها المواد الإيوائية والغذائية الأساسية، بالإضافة إلى فريق مختص من المركز للإشراف على توزيع هذه المواد في سقطرى.

وبيّن الربيعة أن المركز بادر بهذا الجسر عقب تحذير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة من توجه الإعصار «مكونو» نحو الجزيرة، حيث سارع المركز لإغاثة المناطق المتأثرة جراء الإعصار، وذلك بتجهيز وتوفير أطنان من المواد الإغاثية العاجلة، تشمل مواد غذائية وأدوية وأغطية وملبوسات، لتقديمها على وجه السرعة لأهالي الجزيرة الذين يعانون شحاً كبيراً في هذه المواد، وللتخفيف من آثار الإعصار عليهم.