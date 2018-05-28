الجيش الليبي يتقدم في درنة.. والجزائر تدين هجوم بنغازي

سيطر الجيش الليبي بالكامل على مواقع جديدة شرقي درنة، ليضيق بذلك الخناق على الجماعات الإرهابية في المدينة.

وأفادت مصادر بأن الجيش الليبي سيطر على طريق المصانع وعين بنت ورابش لياس في منطقة الفتائح شرقي درنة. وأضافت أنه لم يعد لدى المتشددين من تنظيم القاعدة، سوى أجزاء قليلة من تلك المنطقة.

وشهدت منطقة الفتائح شرقي درنة منذ أول من أمس معارك في آخر الأجزاء المتبقية في أيدي المتشددين، والتي تسيطر عليها أفراد ما يسمى «مجلس شورى مجاهدي درنة» التابع للقاعدة.

ويأتي ذلك، فيما تتقدم الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبي باتجاه منطقة المصانع في المدينة، مع تراجع مسلحي القاعدة تحت ضربات المدفعية وغطاء سلاح الجو الليبي. وأحرق أفراد القاعدة عددا من إطارات السيارات في مناطق الاشتباك بمنطقة الفتائح، في محاولة لحجب الرؤية لتفادي الضربات الجوية.

وألقت طائرات سلاح الجو الليبي منشورات على درنة، دعا فيها الجيش الليبي من يحملون السلاح إلى تسليم أنفسهم ليحظوا بمحاكمات عادلة، بخلاف مصير من يقبض عليه في مواجهة الجيش بالميدان. وأكدت مصادر طبية ومحلية متطابقة مقتل خمسة مقاتلين من إرهابيي درنة في المحور الشرقي.وقالت المصادر إن مجمع الهريش الصحي تسلم خمس جثث للإرهابيين، بالإضافة إلى عدد من الجرحى.

في غضون ذلك، دانت الجزائر بشدة، الهجوم الإرهابي بسيارة مفخخة، الذي استهدف منطقة مأهولة بالسكان بمدينة بنغازي الليبية، منددة باستهداف المدنيين «في هذا الشهر المقدس»، بحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.