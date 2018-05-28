مستوطنون يقطّعون مزروعات الفلسطينيين في الخليل

اتهم المواطن الفلسطيني شكري أبو رجب المستوطنين، بتقطيع مئات من أشجار الكرمة في أرضه الكائنة في منطقة بلوطة عويس جنوب شرق الخليل، وذلك بعد أقل من نحو أسبوع على قيام مستوطنين بتقطيع ما يزيد على 500 شجرة عنب في منطقة حلحول شمال الخليل.

وقال أبو رجب «تفاجأت بالأمس، حينما ذهبت الى أرضي، بوجود المئات من أشجار الكرمة قد تم تقطيعها وتدميرها، مع وجود شعارات تهديد باللغة العبرية كتبت في عدة أماكن من أرضي». وأشار الى أن عدد أشجار العنب التي تم تقطيعها يتراوح ما بين 700-800 شجرة، وقد زرع بعضها قبل نحو 7 سنوات وأخرى يزيد عمرها على 60 عاما وقد اقتلعت بالكامل.