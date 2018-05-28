عبد الملك الحوثي يقرّ بهزيمته في الحديدة

أقر زعيم ميليشيات الحوثي الإيرانية عبد الملك الحوثي بالهزائم المتلاحقة التي منيت بها ميليشياته في الساحل الغربي، مع اقتراب قوات المقاومة اليمنية من الحديدة بعد سيطرتها على مزيد من المناطق الاستراتيجية فيها، بحسب سكاي نيوز عربية.

وقال الحوثي في خطاب متلفز:" إن أي تراجع لأسباب موضوعية ليست نهاية المعركة وأن ما جرى في الجنوب يثبت ذلك"، في إقرار صريح بالهزيمة.

واعترف الحوثي بحدوث "اختراق في جبهة الحديدة"، كاشفا عن حالة من الارتباك والهلع في صفوف مسلحيه، أمام التقدم العسكري للتحالف والمقاومة، مشيرا إلى أن ذلك كان سببا في الخسائر التي مني بها.

وناشد زعيم الميليشيات الموالية لإيران عناصره عدم الفرار من الجبهات، لكنه قال في الوقت ذاته إن ميليشياته ستحتمي بالجبال في المحافظات الخاضعة لسيطرته.

وقال إنه سيستغل وعورة الجغرافيا اليمنية الجبلية في ظل خسائره العسكرية في الساحل.

ودعا زعيم ميليشيات الانقلابيين لاستخدام المدنيين والزج بهم للقتال في الحديدة، واستجدى قبائل اليمن إلى عدم الانفضاض من حوله في ظل خسائره.