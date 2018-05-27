شهيدان في قصف إسرائيلي جنوب غزة

استشهد شابان فلسطينيان 25 و 28 عاماً، جراء استهدافهما من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال قصفت نقطة عسكرية قرب "مكب النفايات" شرقي بلدة الفخاري جنوب شرقي محافظة خان يونس بقذيفتين بعد انفجار عدة عبوات ناسفة قرب السياج الفاصل.

وفي ذات السياق أطلقت الزوارق الحربية نيران رشاشاتها صوب مراكب الصيادين شمال غرب القطاع واجبرتهم على العودة للشاطئ.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم عدة غارات على موقعين وسط قطاع غزة وغرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وأفاد شهود عيان فلسطينيون بأن الغارات استهدفت موقعين وسط وجنوب القطاع وأحدثت أضراراً جسيمة في الموقعين المستهدفين دون الإبلاغ عن إصابات.