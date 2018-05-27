السعودية تعلن انتهاء الفترة الحرجة للإعصار من دون خسائر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية انتهاء الفترة الحرجة لتأثير العاصفة المدارية «مكونو» على المملكة. وقال رئيس الهيئة د.خليل بن مصلح الثقفي: «إن الفرصة قائمة للأمطار المتوسطة إلى الغزيرة على المناطق المتأثرة التي قد تستمر حتى الاثنين المقبل».

وأعلن الثقفي عن نجاح غرفة الطوارئ المعنية بمتابعة الحالة مع الجهات الحكومية التي تتعامل ميدانياً مع الظواهر الجوية وتنسق مع الهيئة بشكل مباشر، مشيراً إلى أن الهيئة بصفتها الجهة المسؤولة عن الأرصاد في المملكة، مستمرة في تقديم وتطوير أعمالها بما يكفل تحقيق أعلى درجات الدقة في معلومات الطقس، الذي ظهر بشكل واضح من خلال متابعة إعصار «مكونو». ونصحت الهيئة في وقت سابق، المواطنين السعوديين والمقيمين بالبقاء بمنازلهم أو في الأماكن المرتفعة تزامنًا مع بداية تأثير الإعصار.

ودعت هيئة الأرصاد، في بيان لها «عموم المواطنين والمقيمين إلى التأهب استعدادًا للإخلاء بحسب توجيه السلطات المختصة، والتأكد من ملء سياراتهم بالوقود جيدًا، حتى يتمكنوا من التحرك بسهولة ودون أي معوقات». وشهدت محافظة الخرخير، أمطاراً متوسطة وزيادة في سرعة الرياح؛ إثر اقتراب مرور إعصار مكونو.

وشددت الهيئة على «ضرورة الابتعاد عن المناطق المنبسطة تفاديًا لأمواج الأعاصير، وإحكام إغلاق النوافذ وسد الثقوب جيدًا، عبر الاستعانة بالفلين خلف النوافذ الكبيرة والمسطحات الزجاجية العريضة لتفادي الحوادث والأضرار الناتجة عن تحطم الزجاج».

وتقول الهيئة إن التنبيه بالإعصار «مكونو» الذي يتوقع خبراء الأرصاد استمراره حتى الثلاثاء المقبل، يقتضي الالتزام بإرشادات السلامة. وتشير التوقعات إلى تأثر أجزاء من المملكة بالمنخفض المداري، اعتباراً من الثلاثاء حيث تتأثر الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، والأجزاء الشرقية من منطقة نجران (الخرخير)، بالأمطار الغزيرة التي تؤدي إلى جريان السيول والرياح النشطة التي قد تصل سرعتها إلى أكثر من (60 كيلومتراً في الساعة).