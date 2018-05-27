أعاصير مدمرة خلفت خسائر هائلة في العالم

شهد العالم خلال السنوات الماضية أعاصير مدمرة ضربت العديد من دول العالم وخلفت خسائر هائلة.

نشر موقع «سبق» الإلكتروني قائمة بأهم الأعاصير والعواصف، ففي نهاية أغسطس من العام 2017 تعرضت ولاية تكساس الأميركية لعاصفة غير مسبوقة، وُصفت بأكبر العواصف التي ضربت الولاية في تاريخها، واجتاح إعصار «هارفي» سواحل تكساس، وهو ما نتجت عنه عواصف وفيضانات كارثية ألحقت أضراراً كبيرة بمدينة هيوستن، وتعود خطورة «هارفي» لتجاوز سرعته وقوة الرياح المصاحبة له 200 كيلومتر في الساعة، ما أدى لهطول الأمطار على مدار أسبوع، حيث تسببت في مقتل 60 شخصاً، وتوقف الطرق الرئيسة للمطارات وإغلاق المحال، إضافة إلى انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل.

كما يعد إعصار «ماثيو» من أقوى الأعاصير التي ضربت جزر الكاريبي عام 2016، حيث بلغت سرعته 193 كيلو متراً في الساعة، ونتج عنه مقتل أكثر من 800 شخص.

وصُنّف إعصار بتريشيا الذي ضرب سواحل المكسيك خلال 2015 من أقوى العواصف التي ضربت العالم بالعصر الحديث، حيث وصلت سرعته إلى 325 كيلو متراً في الساعة.

ويعد إعصار «هايان» واحداً من أكثر الأعاصير تدميراً في تاريخ الفلبين والصين، وفي عام 2013 ضرب «هايان» الفلبين وميكرونيزيا والصين وفيتنام بسرعة قدرت بـ 314 كيلو متراً في الساعة.

وأصاب إعصار «ويلما» عام 2005 كوبا وولاية فلوريدا الأميركية وأجزاء من شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية، حيث تجاوزت سرعته 295 كيلو متراً في الساعة.