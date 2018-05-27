الهلال الأحمر يوزّع وجبات إفطار في مناطق عديدة باليمن

واصلت الفرق التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، توزيع وجبات إفطار الصائم على الأسر غير القادرة بحضرموت، وذلك لليوم الثامن على التوالي. كما وزعت مساعدات إغاثية عاجلة على الأسر الأشد فقرا في مديرية رضوم بمحافظة شبوة اليمنية تضمنت 550 سلة غذائية تحتوي على المكونات الرئيسية للغذاء كما أقامت الهيئة إفطاراً لـ440 من الأمهات والأيتام في مديرية الحوطة بلحج.

يأتي ذلك في إطار مشروع إفطار الصائم، الذي تنفذه «الهيئة» خلال شهر رمضان المبارك بمكرمة من قرينة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

وتوزع فرق «الهلال» ألفي وجبة يومياً وسط مدينة المكلا والشحر وأرياف المكلا ومديرية تريم ضمن سلسلة المشاريع، التي ينفذها الهلال الأحمر الإماراتي خلال الشهر الكريم، واستهدفت أمس عمليات التوزيع المناطق والقرى النائية بمناطق أرياف المكلا، التي تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة.

20 ألف مستفيد

وأكد أحمد النيادي رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت أن أعمال الخير والعطاء ستتواصل على مدى شهر رمضان المبارك، ليستفيد منها أكثر من 20 ألف شخص من خلال تنفيذ الإفطارات الجماعية في المستشفيات والنقاط التي تقع على مداخل ومخارج المدينة ومختلف مديريات المحافظة. ونوه بأن المشروع -الذي يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لـصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق- يهدف إلى إحياء سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في إفطار الصائمين وسد حاجة فقراء المسلمين وعامتهم.

شكر للإمارات

وأعرب المستفيدون من المشروع عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة لجهودها المتواصلة على الساحة اليمنية، التي ستبقى شواهدها باقية في جميع المحافظات اليمنية، مشيدين بجهود الهلال الأحمر الإماراتي في مناطقهم، التي تؤكد نهج العطاء المتأصل الذي رسخه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويسير على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتتواصل مسيرة الخير داعمة الشقيق والصديق.

وفي سياق متصل، نظم فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في لحج، أمس، إفطاراً جماعياً للأيتام بساحة جمعية أيادي الخير التنموية بمديرية الحوطة المحروسة التابعة لمحافظة لحج اليمنية، وذلك في إطار مشروع إفطار الصائم الذي تنفذه الهيئة خلال شهر رمضان المبارك، بمكرمة من قرينة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم. حضر الإفطار 440 من الأمهات والأيتام من مختلف مناطق المديرية.

وأعربت الأمهات عن سعادتهن بهذه المكرمة التي رسمت الفرحة على وجوه الأيتام وأدخلت الفرحة إلى قلوبهم، وقدمن الشكر لدولة الإمارات على وقوفها الدائم مع الشعب اليمني ولفريق الهلال الأحمر الإماراتي في مساعدة الفقراء والأيتام، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد من جراء الحرب الحوثية الإيرانية على الشعب اليمني.

الى ذلك، وزعت الهيئة مساعدات إغاثية عاجلة على الأسر الأشد فقرا في مديرية رضوم بمحافظة شبوة اليمنية تضمنت 550 سلة غذائية تحتوي على المكونات الرئيسية للغذاء. وأكد ممثل فريق الهلال في محافظة شبوة أهمية هذه المساعدات في تخفيف معاناة الأسر المعوزة وتوفير المستلزمات اليومية التي تتطلبها طبيعة الظروف الإستثنائية التي تعيشها. ومن جهتهم أشاد مسؤولو المديرية بجهود هيئة الهلال الأحمر المتميزة.