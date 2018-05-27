الجزائر تضبط مخبأ للأسلحة قرب حدود مالي

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، أمس، عن ضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة، إثر عملية بحث وتفتيش لمفرزة من الجيش على الشريط الحدودي بمنطقة برج باجي مختار القريبة من مالي. وكشف الوزارة في موقعها الرسمي على الإنترنت أنه جرى ضبط 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، و5 بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف، و8 بنادق تكرارية، وبندقية من نوع G 3، و10 قنابل يدوية، و4 قذائف صاروخية SPG-9 ، وحشوات خاصة بالقاذف الصاروخي SPG-9، و8 خزنات ذخيرة خاصة بالمسدس الرشاش من نوع كلاشنيكوف، ومسندين للرشاش الثقيل عيار 12.7 ميليمتراً، وجهاز إرسال واستقبال، فضلاً عن كمية كبيرة من الذخيرة تقدر بـ1432 طلقة من مختلف العيارات.