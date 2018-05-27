تونس توقف متطرّفاً تواصل مع إرهابيين في سوريا

أفادت وسائل إعلام تونسية، أمس، بتوقيف متطرّف يتواصل مع عناصر إرهابية في سوريا. وذكر إذاعة «شمس أف أم» التونسية، أن وحدة أمنية تابعة لإقليم الأمن الوطني بسبيطلة من ولاية القصرين، تمكنت من ايقاف متطرّف يتواصل مع إرهابيين في سوريا. وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت، أول من أمس، عن تمكّن منطقة الأمن الوطني بسوسة الشّماليّة من القبض على متطرّف. وأشارت إلى أن الموقوف يشتبه في انتمائه لتنظيم إرهابي، وصادر بشأنه مضمون حكم يقضي بسجنه أربع سنوات. وقالت الوزارة إنه باستشارة النّيابة أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة بحقه. وتجري مقاضاة المتورطين في قضايا إرهابية وفق قانون مكافحة الإرهاب الصادر في أغسطس 2015، حيث يمكن أن تصل العقوبات وفقه إلى الإعدام.