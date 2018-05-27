السعودية: ضبط 1.2 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أعلنت الجهات السعودية اليوم أنها ضبطت خلال الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم 26 صفر الى 9 رمضان الجاري لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في جميع مناطق المملكة نحو 1.2 مليون مخالف منهم 859 ألف مخالف لنظام الإقامة و207 آلاف مخالفين لنظام العمل و95 ألف مخالف لنظام أمن الحدود.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة نحو 17 ألف شخص 56 في المائة، منهم يمنيو الجنسية و41 في المائة إثيوبيو الجنسية و3 في المائة جنسيات أخرى، كما تم ضبط 753 شخصا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وأوقعت الجهات المختصة العقوبات الفورية بحق 209 آلاف مخالف وأحالت 166 ألفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، علاوة على احالة 205 الاف لاستكمال حجوزات سفرهم في حين تم ترحيل 305 آلاف مخالف.