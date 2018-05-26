سلطنة عمان تعيد فتح مطار صلالة غداً

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني العماني إعادة فتح مطار صلالة أمام الحركة الجوية، بعد تراجع تأثير الحالة المدارية لإعصار "مكونو" الذي ضرب محافظة ظفار جنوبي سلطنة عمان.

وقالت الهيئة ، في بيان بثته وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت ، إنه "نظرا لتراجع تأثير الحالة المدارية بما يسمح للحركة الجوية ان تستأنف عملياتها وفق متطلبات السلامة وبالتنسيق مع الشركات المشغلة .. فإنه تقرر إعادة فتح مطار صلالة امام حركة الطيران ابتداء من الساعة الثانية عشر صباح غد الاحد".

وأشارت إلى أن خطوط الملاحة الجوية الدولية في المجال الجوي العماني التي تأثرت بمرور الإعصار المداري تعاود نشاطها بكل انسيابية .