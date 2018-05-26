صلالة العمانية تسجل أعلى معدل أمطار في العالم

سجلت مدينة صلالة العمانية، "الجمعة"، المعدل الأعلى لسقوط الأمطار في العالم، بالتزامن مع تحرك إعصار "ماكونو"، حيث تراوحت كمية الأمطار ما بين 200 و600 مليمتر، مما أدى إلى فيضان عدد من الأودية.

كما سجلت سواحل السلطنة ارتفاعا كبيرا لموج البحر الذي وصل في بعض الأحيان إلى 12 مترا.

ووفقا لحساب "طقس العرب" على "تويتر" فإن كمية الأمطار التي سجلت في صلالة، تصدرت نسبة الأمطار الأعلى في العالم.

وأظهرت قائمة لأعلى كميات هطول للأمطار في نفس التوقيت أن صلالة تسبق مدينة بنغ بو في الصين بصدارة الترتيب.

وأدت الأمطار الكثيفة إلى فيضان أودية، في وقت أعلنت هيئة الطيران المدني العمانية أن الإعصار "ماكونو" تجاوز صلالة متجها إلى الشمال الغربي، وأكدت أنه سيستمر إغلاق مطار المدينة لـ24 ساعة إضافية.