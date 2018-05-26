السيسي يبحث مع نائب الرئيس الأميركي تطورات المنطقة

جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التأكيد على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفق مقررات الشرعية الدولية.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس السيسي من مايك بنس نائب الرئيس الأميركي. وصرح السفير بسام راضي الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن بنس أعرب خلال الاتصال عن حرص بلاده على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية مع مصر، وذلك في ظل دورها المحوري في الحفاظ على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، مثمناً في هذا الإطار دور مصر في تهدئة الأوضاع في غزة، فضلاً عن جهودها لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

من جهته، أكد الرئيس المصري العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، والتي تعتبر إحدى ركائز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، معرباً عن التطلع إلى تعزيز هذه العلاقات، بما يساهم في تحقيق مصالحهما المشتركة وعلى رأسها استعادة الأمن في المنطقة.