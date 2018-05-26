حرائق في إسرائيل جرّاء القنابل الفلسطينية الطائرة

تسببت طائرات ورقية تحمل قنابل حارقة أطلقها فلسطينيون من قطاع غزة إلى إسرائيل، في اندلاع حرائق في ثلاث نقاط قرب كيبوتز كيسوفيم على طول حدود غزة.

وأظهر فيديو قام بتصويره الصندوق القومي اليهودي نيراناً ضخمة تشق طريقها عبر الأشجار، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل». لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

في الأسابيع الأخيرة، كان سكان غزة يطلقون الطائرات الورقية إلى إسرائيل محملة بزجاجات المولوتوف وحاويات الوقود المحترق، مما أضرم النار في مساحات واسعة من الحقول. وقد تم استخدام تكتيك إطلاق الطائرات الورقية المحملة بالقنابل الحارقة مع انطلاق المظاهرات الأسبوعية في إطار «مسيرة العودة» عند السياج الحدودي.

والتي بدأت في 30 مارس الماضي، ووصلت إلى ذروتها يوم الاثنين الموافق 14 مايو عندما نقلت الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس، وقتل ما لا يقل عن 60 فلسطينيا في المصادمات، وأغلبهم من أعضاء حماس، بحسب أحد قيادييها.

واستخدم الجيش الإسرائيلي طائرات مسيرة لتدمير الطائرات الورقية بنجاح لأول مرة خلال احتجاجات الجمعة الماضية.

وقال مسؤول في الجيش الإسرائيلي إن الطائرات المسيرة دمرت أكثر من 40 طائرة ورقية تحمل قنابل حارقة خلال المظاهرات الحدودية.