الهلال الأحمر يبدأ تنفيذ مشروع إفطار صائم بمديرية زنجبار في أبين

بدأت فرق العمل التابعة لهيئة «الهلال الأحمر الإماراتي» الذراع الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة توزيع وجبات إفطار الصائم والمقدمة بمكرمة من قرينة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم بمديرية زنجبار عاصمة محافظة أبين.

يأتي ذلك في أعقاب انتهاء فرق العمل التابعة للهلال الأحمر من توزيع وجبات إفطار الصائم بمناطق مديرية خنفر كبرى مديريات محافظة أبين.

وقد دشن «الهلال الأحمر الإماراتي» توزيع وجبات إفطار الصائم في مديرية زنجبار من منطقة عمودية التي يقطنها كثير من النازحين ومن ثم انتقل إلى مسجد حمزة بن عبد المطلب بالمنطقة نفسها ليواصل عملية التوزيع على أهالي المنطقة.

وأعرب مسؤولون محليون بمنطقة عمودية عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على هذه المكرمة التي جاءت في وقتها نظراً لحاجة الكثيرين من سكان المنطقة والنازحين إليها خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك.

وعبر المستفيدون من السكان والنازحين عن شكرهم للهلال الأحمر الإماراتي الذي وصل إلى منطقتهم في ظل ما تعانيه من ظروف صعبة ما يؤكد حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني في ظل نهج العطاء الذي رسخه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، ويسير عليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والقائم على الوقوف إلى جانب كل ذي حاجة.