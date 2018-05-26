التحالف العربي يدعم دخول منظمة البلسم الدولية إلى اليمن

بعد النتائج الإيجابية التي حققتها منظمة «البلسم» الدولية في علاج مرضى القلب في اليمن (المكلا) خلال شهر مايو وإجراء العديد من جراحات القلب لبعض المرضى المحتاجين شملت 12 عملية قلب مفتوح و125 قسطرة تداخلية للكبار والصغار تمت بنجاح تام، دعمت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية للمرة الثانية خلال أقل من شهر دخول منظمة «البلسم» الدولية إلى اليمن لتقديم خدماتها العلاجية الإنسانية المجانية للمرضى المحتاجين، بالتنسيق مع الحكومة الشرعية اليمنية لتسهيل أعمال المنظمة داخل اليمن.

وبناءً على الطلب الذي تلقته المنظمة من وزارة الصحة والسكان اليمنية المستند إلى ما جاء من مركز نبض الحياة في مدينة المكلا حول احتياج أعداد أخرى من مرضى القلب لعمليات جراحية مستعجلة، فقد اكد التحالف حرصه التام على تقديم الدعم والمساعدة لدخول منظمة البلسم الدولية إلى اليمن.

ويأتي توفير الدعم اللوجستي الذي تحتاجه المنظمة استمراراً للجهود المتواصلة من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بمنح تصاريح للمنظمات والجمعيات الإنسانية الدولية وتسهيل إجراءات دخولها للأراضي اليمنية، وكذلك في إطار خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، للتخفيف من المعاناة التي تسببت بها الميليشيا الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران والمستمرة في تدمير البنى التحتية وإلحاق الضرر بالعديد من المنشآت الصحية وسلب المساعدات الإنسانية التي تصل إلى اليمن عبر مختلف المنظمات الإنسانية واستخدامها للضغط على المحتاجين من أبناء الشعب اليمني بهدف استمالتهم لصالحها.

وأوضح التحالف العربي في بيانه أن الفريق الطبي لمنظمة البلسم الدولية سيغادر إلى اليمن خلال الأيام المقبلة.

وكان رئيس الكادر لمنظمة البلسم في اليمن الاستشاري الدكتور راكان ناظر أوضح الشهر الماضي أن الفريق أجرى خلال ستة أيام 12 عملية قلب مفتوح، منها خمس حالات معقدة توصيل لشرايين وإعادة بناء للشريان، وأربع حالات إصلاح للصمام الميترالي، وثلاث حالات معقدة لصمامات متعددة في القلب وإزالة الخثرات داخل تجاويف القلب. من جهته أفاد استشاري القساطر التداخلية الدكتور رحيم قول أن عدد عمليات القساطر بلغ 82 عملية، منها 95 في المئة عمليات قساطر تداخلية علاجية، والباقي تشخيصية.