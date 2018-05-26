مقاتلات عراقية تنفذ ضربات جوية ضد داعش في سوريا

نفذت مقاتلات عراقية، ضربات جوية على مواقع تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في الأراضي السورية، بحسب بيان لقيادة العمليات المشتركة.

وقال البيان، إن مقاتلات من نوع «إف 16» نفذت ضربات جوية على مقر ومستودع للصواريخ يوجد فيه عدد من العناصر الإرهابية في منطقة هجين داخل الأراضي السورية. وأضاف، أن الضربات جاءت تنفيذاً لأوامر القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، وبإشراف وتنسيق قيادة العمليات المشتركة ووفق معلومات استخباراتية دقيقة. وبحسب المعلومات الاستخبارية الأولية، فإن هذه العملية حققت أهدافها ودمرت هذه المواقع بالكامل، بحسب البيان.