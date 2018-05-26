وفاة طفلة في سلطنة عمان جراء الاعصار "ماكونو"

أدى الاعصار "ماكونو"، الذي ضرب الجمعة جنوب سلطنة عمان مصحوبا برياح عاتية الى وفاة طفلة بعمر 12 عاما، غداة تسببه بأضرار هائلة في جزيرة سقطرى في المحيط الهندي.

وقالت هيئة الارصاد الجوية العمانية على تويتر إن "آخر الرصدات توضح تطور الحالة المدارية الى اعصار من الدرجة الثانية" مع رياح شديدة السرعة.

وأشارت الارصاد الجوية العمانية الى "استمرار هطول الامطار المتفاوتة الغزارة على محافظتي ظفار والوسطى مصحوبة برياح شديدة السرعة".

وتم اجلاء آلاف السكان من المناطق الساحلية في هاتين المحافظتين في وقت وصلت سرعة الرياح الى 170 كلم/الساعة وسط تساقط للأمطار الغزيرة في المناطق الساحلية.

وأعلنت شرطة عمان وفاة طفلة تبلغ 12 عاماً متأثرة بجروحها جراء اصطدامها بجدار منزل بسبب قوة الرياح المصاحبة للإعصار.

وأعلنت اجهزة الدفاع المدني اجلاء 10 آلاف شخص من المدارس والمباني الحكومية بخاصة في مدينة صلالة التي يبلغ عدد سكانها 200 ألف نسمة.

وحضت السلطات المواطنين على البقاء في منازلهم.

وأدت الرياح العاتية الى تشكل امواج بارتفاع 12 مترا.