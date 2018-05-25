"ماكونو" يطيح بشبكة الاتصالات ويدمر منازل في حوف اليمنية

أعلن مصدر حكومي يمني، مساء اليوم الجمعة، خروج كامل شبكات الاتصالات عن الخدمة في مديرية حوف بمحافظة المهرة شرقي اليمن، جراء إعصار ماكونو المداري.

وقال راجح باكريت، محافظ محافظة المهرة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن شبكات الاتصالات خرجت عن الخدمة في مديرية حوف، مع سقوط الأبراج وانقطاع خدمة المياه، كما انهارت بعض المنازل بسبب قوة الرياح الناتجة عن إعصار ماكونو.

وأوضح باكريت، أنه نظرا لخطورة الوضع في مديرية حوف فقد وجه بصورة عاجلة بإرسال مياه للشرب، ومادتي الديزل والبنزين وشاحنات كبيرة للإنقاذ.

وفي وقت سابق اليوم أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، تأثر مديرية حوف جراء العاصفة الإعصارية ماكونو التي تتحرك باتجاه شمال غرب موقعها الحالي، على بعد نحو 100 كيلو متر من حوف.

وحذر المركز، المواطنين وربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من سوء الأحوال الجوية الخطرة والرياح الشديدة جداً في المياه الإقليمية شرق خليج عدن وما جاورها، والسواحل الشرقية لليمن.

وخلال اليومين الماضيين تأثرت الطرق والمنازل وشبكات الاتصالات في محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية بشكل كبير جراء إعصار ماكونو، في حين فقد 19 شخصاً، خمسة منهم من أهالي سقطرى و14 هنديا من بحارة سفن نقل هندية.

وعثرت قوات الجيش اليمني وفرق الانقاذ اليوم على أربعة هنود أحياء وسبع جثث لخمسة من أبناء سقطرى وهنديين اثنين، في حين لايزال ثمانية أشخاص في عداد المفقودين، حسب ما أفاد به وزير الثروة السمكية فهد كفاين.