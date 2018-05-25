مسؤول أممي يتهم الحوثيين باحتجاز الموظفين الانسانيين وترهيبهم

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان القمة التاريخية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ما زال يمكن أن تعقد في 12 يونيو مثلما كان مقررا، بعد أن أعلن إلغاءها الخميس.