مسؤول أممي يتهم الحوثيين باحتجاز الموظفين الانسانيين وترهيبهم

اتهم مارك لوكوك مساعد الامين العام للامم المتحدة للشئون الانسانية واغاثة الطوارئ ميليشيا الحوثيين الانقلابية باحتجاز الموظفيين الانسانيين وترهيبهم . ولفت لوكوك فى بيان جرى توزيعه فى جنيف اليوم الى ان الوكالات الانسانية تواجه قيودا متزايدة على عملها تفرضها ميليشيا الحوثي اذ يجري احتجاز الموظفين الانسانيين وترهيبهم وتأخير تاشيراتهم أو رفضها .
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